「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時）。4月12日（日）の放送は、「ネクストブレイクをするのは誰だ!?アーティストハウス・ピラミッドSP」をお届け！ 岩城滉一をはじめ、熊田曜子、岡田紗佳らが所属する、大手芸能プロダクション「アーティストハウス・ピラミッド」から、ブレイク間近(!?)な4名を紹介する。【動画】Jカップグラドル 6年間の“親バレ回避工作“と“投資詐欺被害”を衝撃告白！Jカッ