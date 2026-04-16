前日の夜に眠れず、ゴルフの調子が上がらなかったという経験があるのでは？ 睡眠不足はゴルフにどんな影響を及ぼすのだろうか。アスリートの睡眠とパフォーマンスに詳しい島村麗乃さんに話を聞いた。【画像】どんな環境でも眠れる? 米軍が開発した「寝落ちブリージング」とは？「一晩眠れなくても、パワーや身体能力の面では大きな問題はありません。短距離走のような競技なら、一睡もしなくても力を発揮できるでしょう。問題は、