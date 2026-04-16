これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。 ◆16日(木)これからの天気 雲のかかるところもありますが、次第に晴れるでしょう。夜にかけて天気のくずれはない見込みです。 降水確率は、午後6時にかけて広く20%以下となっていますが、湯沢町では30%となっています。 ◆16日(木)の予想最高気温 最高気温は、14～16℃の