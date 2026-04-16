今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『スィー』というユウタさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）急にゆっくりミニフィギュアが発売されたので﻿スィーインターネット黎明期に生まれた謎の乗り物「スィー」。“ゆっくり霊夢”や“ゆっくり魔理沙”が台車のような何かに乗って、スィーっと移動していく……、あの独特の雰囲気を、まさか現実で再現してしまう動画が登場しました。制作のきっかけ