米国女子ツアーでツアー初優勝を目指して戦っている吉田優利。ドローヒッターである彼女のつかまるスイングをプロコーチの阿河 徹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】手元が背面側の低い位置から下りてくる！ 吉田のドライバースイング◇◇◇吉田プロの一番の特徴は、「かなりインサイドから入れるドローヒッター」であるという点です。特にダウンで右腕がインサイドの非常に低いポジションから