＜JMイーグルLA選手権事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞今大会は来週の海外メジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）の前哨戦にあたる。現時点で出場資格を持たない米ツアーメンバーは、渋野日向子と櫻井心那のふたり。滑り込みでの出場を狙う、ラストチャンスとなる。【写真】シブコが使う“プロトタイプ”ドライバーまず、出場資格をおさらいしたい。デ