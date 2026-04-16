タカラトミーから、新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）とコラボレーションした玩具「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて！ウーモ ヨッシー」が、4月25日より全国で発売される。価格は1万2998円（税込）。【写真】ヨッシー孵化の瞬間とは…？本商品は、タマゴからキャラクターが“自ら生まれてくる”体験が特徴の「うまれて！ウーモ」シリーズの新作。マリオでお馴染