9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。今年の公演はSnow Man全員で観たいと笑顔で語った。【写真】ディズニーの世界観の中でエレガントに笑う宮舘涼太Snow Manのメンバーを誘うなら誰？と聞かれると、「やはりメンバー（全員）ですかね。メンバーで見に行って、演出がこうだとか、この曲がいいとか、これを次の曲のタ