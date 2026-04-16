俳優の小芝風花が16日、自身のインスタグラムを更新。「29歳になりました」と同日に誕生日を迎えたことを報告し、“雰囲気ガラリ”な金髪姿の近影を公開した。【写真】「世界一かわいい」雰囲気ガラリな“金髪”ショットを披露した小芝風花「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今