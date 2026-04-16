カフェ・ド・クリエが、毎年人気を集めるチョコミントシリーズの新作「ソルベージュ爽快チョコミント」を4月28日から全国店舗で発売する。2014年から続く同シリーズとしては、13年の歴史の中で最も早い“解禁”となり、今年は例年より早く暑さを感じる時期に合わせて、ミントの爽快感を前面に打ち出した1杯を投入する。【画像】今年は爽快感アップ！ソルベージュ爽快チョコミントの味わい新作の最大の特徴は、昨年比1.5倍に