アメリカ・ホワイトハウスの報道官は15日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議がパキスタンで開かれる可能性が高いとの見通しを示しました。ホワイトハウスのレビット報道官は15日の会見で、イランとの2回目の対面協議は前回と同じくパキスタンの首都・イスラマバードで開催される可能性が高いと述べました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは15日、両国の交渉が進展して戦闘終結に向けた枠組み合意に近づいたと報じまし