楽天は16日、青野拓海内野手（25）が14日に都内の病院で左肩の手術を受けたと発表した。手術内容は「左外傷性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart修復術」で、今後は回復状況を見て復帰を目指すという。富山県出身の青野は氷見高から23年ドラフト8位指名で楽天に入団。昨季はファームで80試合に出場し、3年目の今季も12試合で打率.318と活躍していた。