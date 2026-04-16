おもちゃ業界最大の商談専門見本市『おもちゃビジネスフェア2026』が15日と16日、東京・産業貿易センター台東館で開催された。昭和の名作玩具『チクタクバンバン』（メガハウス）の復刻版が展示され、懐かしさに足を止める人で賑わいを見せていた。【写真】こちらも懐かしい！ 『ブタミントン』や『アメリカンバトルドーム』の令和版1981年に発売、昭和を代表する名作玩具として親しまれた対戦型パズルゲーム『チクタクバンバ