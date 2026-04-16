ナイツの土屋伸之が１６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で、爆笑問題・太田光の「日芸美術学科は影が薄い」説について、「美術学科の名誉のために言っておきます」とその理由を説明した。土屋は「聞きました？」と太田が土屋の日芸美術学科合格に触れたラジオに言及。「（美術学科は）影が薄いっていうのは、確かにそうなんです。芸能人とかがいない。日芸美術学科出身が。美術界はいるけど芸能界はいない」