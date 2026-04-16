俳優の柏木由紀子（78）が14日、自身のインスタグラムを更新。ZARAのアイテムを取り入れたシニアの“大人カジュアルデニムコーデ”を動画で紹介した。【動画】「着こなしが素敵」78歳・柏木由紀子が「ZARA」着こなす“大人デニムファッション”柏木は「店内犬OKエリア」があるカフェを愛犬と訪れた様子を公開。動画では、ピンクのトリミングが印象的なカーディガンにデニムを合わせた、大人カジュアルなコーディネートを披露し