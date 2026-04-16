【UEFAチャンピオンズリーグ】アーセナル 0−0 スポルティング（日本時間4月16日／エミレーツ・スタジアム）【映像】守田、猛抗議！物議を醸す微妙判定（実際の様子）スポルティングのMF守田英正が相手からボール奪取を試みたがファウルの判定に。スタジアムが騒然となり、本人も審判に詰め寄った場面にファンからも同情の声が寄せられる微妙な場面があった。日本時間4月16日、スポルティングはUEFAチャンピオンズリーグ準々決