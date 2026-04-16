◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。2―0の3回2死の場面での、フランシスコ・リンドアとの11球に及ぶ対決がネットで話題となった。2回まで無安打に抑えていた大谷。3回1死からメレンデスに左中間を破る二塁打を浴び、初めて走者を背負った。それでもファムを空振り三振に仕留めると、2死二塁の場面で打席にリ