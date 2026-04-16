自民党本部＝東京・永田町沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行に訪れた同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故を受け、自民党は16日、文部科学部会と国土交通部会の合同会議を開き、事故の原因究明や修学旅行などでの安全確保の徹底を求める政府への提言案を示した。それぞれの部会長一任で了承され、近く申し入れる。合同会議冒頭、深沢陽一文科部会長は「今回のような痛ましい事故が二度と発生する