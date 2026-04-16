STU48が16日、公式サイトを更新。3月中旬から疾患の手術および治療により一部活動を制限していた清水紗良（20）の活動再開を発表した。「STU48 清水紗良の活動に関するお知らせ」と題してサイトを更新。「2期生清水紗良の活動に関するお知らせです。3月中旬より疾患の手術及び治療のため、一部活動を制限させていただいておりましたが、この度無事に治療が完了し、医師からの許可も下りましたため、制限を解除し通常通りの活動