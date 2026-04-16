埼玉県川口市で木造2階建ての住宅が焼ける火事があり、男女2人が死亡しました。この家に住む高齢夫婦と連絡がとれていません。【映像】現場の様子警察などによりますと、午前4時半ごろ川口市石神で、「2階から炎が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。出火したのは木造2階立ての住宅で、駆けつけた消防により火はおよそ3時間後に消し止められました。現場から高齢の男女2人が発見され、病院に搬送されました