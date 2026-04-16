電車内で3日連続で同じ女子高校生に痴漢行為をした自称アルバイトの男が現行犯逮捕された。中村優容疑者（27）は15日午前7時半頃、中央林間駅から相模大野駅を走行中の小田急線の電車内で高校3年の女子高校生（17）に性的暴行を加えた疑いで現行犯逮捕された。中村容疑者は今週月曜日から3日連続でこの女子高校生に痴漢行為をしていて徐々に犯行がエスカレートしていった。犯行がエスカレート、3日目ついに…3日目の15日、女子高校