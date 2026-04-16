スターバックス コーヒー ジャパンは4月15日、日本上陸30周年を機に「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」プロジェクトを始動した。その第1弾として、長年愛されてきた「キャラメル マキアート」を刷新し、4月17日より全国の店舗にて発売するという。「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」○「キャラメル マキアート」がオンの中のオフスイッチへ進化1999年の発売以来、スターバックスのシグネチャ