三浦一族の勇姿を再現する「三浦一党出陣武者行列」（過去の様子、横須賀市衣笠行政センター提供）三浦半島一帯を拠点とした中世の武家、三浦一族に扮（ふん）した市民らが街中を練り歩く「三浦一党出陣武者行列」が１９日、神奈川県横須賀市の衣笠地区で開催される＝写真（過去の様子、市衣笠行政センター提供）。衣笠観光協会が主催する隔年開催の恒例行事で、一族がよろい姿で出陣する勇ましい様子が再現される。今回は約１