電子レンジでチンするだけでこんがり焼いた料理が楽しめるとして、にわかに注目を集めているニトリの「レンジグリルシリーズ」。今回はそのラインナップの中から、ホットサンドが作れる2製品をピックアップし、実際に使って仕上がりや使い心地を比べてみました。ニトリのレンチンで焼けるホットサンドメーカー2種を使い比べてみました食洗機で丸ごと洗えるのが魅力！ サイズは2枚焼きと1枚焼きの2種類ホットサンドメーカーにフォー