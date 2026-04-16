カブスの今永昇太投手（３２）が１５日（日本時間１６日）、敵地でのフィリーズ戦に先発して６回３安打１失点、１１奪三振の好投で今季初勝利をマークした。４度目の登板でようやく白星を手にした。初回の先頭打者・ターナーにソロアーチを浴びたものの、崩れることはなかった。降板する６回まで毎回三振を奪い、自己最多の１１Ｋ。援護点に恵まれない試合が続いたが、この日の打線は２本塁打を含む１５安打、１１得点を挙げる