男子ゴルフの超高額賞金ツアー「ＬＩＶＥゴルフ」のスコット・オニール最高経営責任者（ＣＥＯ）はサウジアラビア政府系「ＰＩＦ」が資金援助を打ち切る可能性があるとの報道を否定した。英紙「フィナンシャル・タイムズ」によると、２０２２年に始まったＬＩＶゴルフはフィル・ミケルソン（米国）やジョン・ラーム（スペイン）らスター選手を米ツアーから高額な契約金で引き抜くなど、これまで５０億ドル（約７９００億円）以