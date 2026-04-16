日本マクドナルドは、4月22日から5月19日までの4週間限定で、「チキンマックナゲット 15ピース」を通常価格740円から250円引きとなる特別価格490円で販売する。期間中は2種類の期間限定ソースも登場し、ゴールデンウィークの行楽シーズンを盛り上げるという。トクニナルド 「チキンマックナゲット 15ピース」キャンペーン○期間限定の「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」今回のキャンペーンに合わせて、ナゲットの味