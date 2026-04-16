岡山シーガルズの会見 岡山シーガルズはバレーボールSVリーグの来シーズンのライセンスを交付されました。一方で、ガバナンス体制の改善などを求められています。 岡山シーガルズは2026―27シーズンのSVリーグのライセンスを交付されました。ただ、シーガルズによりますと、実際には開いていなかった取締役会を開催したとリーグに報告したこと