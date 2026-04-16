豪ドルは対ドル、対円での高値更新、対円では１９９０年以来＝東京為替 豪ドルは中国GDPの強さを受けて買いが広がっている。豪ドル円は昨日の市場で３月１１日の高値を更新。今日の豪ドル高で昨日の水準をさらに超え、１９９０年以来の高値圏。対ドルでも３月１１日の高値をわずかながら更新。２０２２年以来の高値を付けた。 豪州は中国が輸出先ランキングで一位となっており、中国経済の好調さが豪ドルの好材料と捉えら