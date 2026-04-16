東京午前のドル円は１５８．６８円付近まで円買い・ドル売りがやや優勢となったが、値幅は３５銭程度とかなり狭い。米国とイランの和平協議を巡る報道を確認する局面が続いているため、動意が目立たなくなっている。トランプ米大統領によるとまもなく何か起きる可能性があるが、今のところ何もない。 ユーロ円は１８７．３３円付近、ポンド円は２１５．３７円付近、豪ドル円は１１３．７６円付近まで弱含み。ただ、