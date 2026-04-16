５月の「母の日」を前に河津町で特産のカーネーションが見ごろを迎えています。河津町田中にある「かわづカーネーション見本園」には209品種約1万1000株のカーネーションが栽培されています。こちらの園は５月10日までの期間限定で開園され色とりどりのカーネーションが見ごろを迎えています。暖かい温室の中でピンク色が可愛らしい「ユカリホットピンク」や色鮮やかな「セӦ