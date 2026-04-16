１６日前引けの日経平均株価は前営業日比１４１５円３５銭高の５万９５４９円５９銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２０５３万株、売買代金概算は４兆２９４１億円。値上がり銘柄数は１０２１、対して値下がり銘柄数は４７０、変わらずは８４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均が１４００円超高と急伸し、５万９０００円台に乗せた。イラン紛争勃発直前の２月２７日につけた終値ベӦ