160.76エンベロープ1%上限（10日間） 160.31ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.1710日移動平均 159.1521日移動平均 158.99一目均衡表・基準線 158.96一目均衡表・転換線 158.69現値 158.00ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.58エンベロープ1%下限（10日間） 156.94100日移動平均 156.75一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・雲（下限） 153.4