任期満了に伴い12月に行われる三島市長選挙に三島市議の石井真人さんが立候補を表明しました。三島市長選に立候補を表明したのは三島市議の石井真人氏（４７）です。三島市出身の石井氏は2019年から市議を務め現在2期目です。15日の会見では経済・社会・環境のバランスがとれた持続可能な三島市を実現するなどと訴えました。（三島市長選に出馬表明石井真人氏）「三島にはポテンシャルもあり、もっと生かすべき自然資源の他にも