16日朝、静岡県牧之原市で巨大地震が発生し大津波警報が発表されたことを想定した職員の参集訓練が抜き打ちで行われました。この訓練は4月の人事異動に伴い、新体制のもとで情報伝達や初動行動などを確認し、職員の危機管理意識を高めてもらおうと抜き打ちで行ったものです。訓練は午前7時、牧之原市内で震度7の南海トラフ地震が発生し、 大津波警報が発表されたという想定で行われ、約350人の職員にメールが一斉配信されま