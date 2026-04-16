４児の母で歌手のｈｉｔｏｍｉが親子ショットを公開し話題になっている。ｈｉｔｏｍｉは１６日までにインスタグラムを更新し「三男が年長さんになりました。おっきくなった！かなりひょうきんキャラで私を笑わせてくれます」と報告。続けて「来年には小学生だなんて？！ラン活も始めなくてはなぁ…愛犬のハナも元気」とつづり、三男との２ショットや愛犬とのショットを投稿した。さらに、自身が主題歌を手掛ける日本テ