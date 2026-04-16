武豊騎手＝栗東・フリー＝が１５日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、１２日に行われた桜花賞の振り返りや、今週末にロードフィレールと挑む皐月賞への意気込みなどをつづった。桜花賞ではアランカールに騎乗し、最後方から直線追い上げるも５着。勝利はならなかったが、「１分３１秒台という速い決着でしたからね。さすが対応しきれなかったという解釈でよさそうです」と敗因を分析した。オークスの優先出走権を獲得