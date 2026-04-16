チームみらいの安野貴博党首は１６日に国会内で会見を開き、党として党首討論の参加資格要件を満たす見通しとなったことを明らかにした。党首討論は、衆参いずれかで１０人以上の会派を有し、かつ党首自身が国家基本政策委員会の委員であることが参加要件とされている。安野氏は「チームみらいは衆議院で１１人の会派を結成している一方、党首である私が参議院の国家基本政策委員ではなかったため、これまで参加要件を満たして