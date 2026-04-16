■これまでのあらすじ夫の彼女は妻がいることをわかった上で「順番が違っただけ」と主張する。妻に向かって別れてくれたら全部うまくいくと彼女は言うが、夫は「お前なんてただの遊び」と言い捨て、痴話げんかに。泣き出す彼女に妻は「慰謝料もらうつもりだから」と告げるのだった。【姫花side STORY】一樹さんと出会ったときから、私の世界は色づき始めました。お互い、すぐに惹かれ合い、恋に落ちました。でも、一樹さんには奥さ