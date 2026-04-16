最大震度7の揺れを2度観測した熊本地震の本震から、きょうで10年です。熊本地震からの復興のシンボルにもなっている熊本城です。手前の石垣では、今も復旧工事が続いています。熊本地震の「本震」から、きょうで10年です。県と県内の市町村は、今年初めて合同で追悼式を執り行いました。午前10時に熊本市内で始まった追悼式には、遺族や自治体関係者が参列し、祭壇に花を手向け、静かに手を合わせました。義父を亡くした女性「仏壇