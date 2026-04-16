日経平均株価は、5万9000円台を付け、取引時間中として史上最高値を更新しました。16日の東京株式市場は、アメリカとイランの交渉をめぐる期待感からニューヨーク市場でハイテク関連の株価が上昇した流れを引き継ぎ、半導体関連を中心に買い注文が広がりました。午前の終値は15日より1415円35銭高い、5万9549円59銭でした。