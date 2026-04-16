【「忍びの犬」1巻/「スターウォーク」2巻】 4月16日 発売 価格：書く880円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「スターウォーク」2巻と「忍びの犬」1巻を4月16日に発売する。価格はそれぞれ880円。 「スターウォーク」2巻 著者：浅白優作 □竹コミ！連載ページ 本作は公転軌道から外れ、自転をしなくなってしまった地球を舞