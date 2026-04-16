Spotifyのアプリ内にて期間限定で楽しめる“楽曲当てチャレンジ”があるのをご存じだろうか。その名も「Fast Track」。国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』とのパートナーシップを記念して、4月14日より日本限定で公開されている。 （関連：【画像あり】正答数だけでなく、回答にかかった時間も重要編集部員のチャレンジ結果） Spotifyアプリの「検索」タブを開き、「MUSIC AWARDS JAPAN」のカテゴリーを