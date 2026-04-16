雑誌『素敵なあの人』と『大人のおしゃれ手帖』による合同イベント「素敵な大人のごきげんフェス2026」が、4月12日、東京・恵比寿の恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催された。 参考：宝島社、人気ブランドのムック3種を発表コスメ＆ヘアケアがラインナップ 今回、初開催となった本イベントは、美容・健康・ファッション・食など、暮らしを心地よく整えるヒントが集まる、大人のための体験型フェス。体や心の変