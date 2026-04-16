NHK連続テレビ小説『風、薫る』第14話は、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の物語が、それぞれ別のかたちで大きく揺れた回だった。第3週「春一番のきざし」というサブタイトル通り、穏やかな変化のように見えながら、その実、2人のこれからを大きく動かしていきそうな気配に満ちていた。 参考：『風、薫る』第15話、直美（上坂樹里）の嘘が捨松（多部未華子）に見抜かれる まず、りんのパートで印象的だったのは、東