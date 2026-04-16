まるでラグビー選手！？【画像を見る】「完全に人生1周目」壁にぶつかっているのに諦めずに前進しようとする赤ちゃんの健気な姿本人はいたって真剣なのに、なぜかくすっと笑ってしまう。子育てをしているとそんな瞬間にたくさん出会いますよね。大人からすれば微笑ましい光景でも、小さな子どもにとっては一大事。Instagramに投稿された頑張り屋の赤ちゃんの動画が話題を集めています。3.3万回いいねの反響を呼んだのは、赤ちゃん