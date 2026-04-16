新じゃが＆新玉ねぎの甘みを生かした春らしいさっぱり肉じゃが【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎレシピ」11品新じゃがや新玉ねぎは、みずみずしく、加熱すると甘みが引き立つ春の食材。素材を生かせば調味料も最小限で驚きのおいしさに。この時期に味わいたいレシピを紹介します。教えてくれたのは▷上島亜紀さん料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイ