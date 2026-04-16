イラスト：飯田ともき 4月6（月）から4月13日（月）まで実施したアンケート、「スマホカメラは何眼？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart",{ "header": { "title": { "text": "スマホカメラは何眼？", "fontSize": 18, "font": "open sans" },