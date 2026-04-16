御嶽山のふもと、岐阜県下呂市小坂町で、本格的な滝めぐりシーズンの訪れを告げる「飛騨小坂滝開き」が行われました。 【写真を見る】御嶽山のふもと 岐阜･下呂市で｢飛騨小坂滝開き｣ 国定公園指定で観光の活性化に期待 今シーズン約3万2000人来場見込み 大小200を超える滝がある、御嶽山のふもと下呂市小坂町には、「滝めぐり」を目当てに毎年、多くの観光客が訪れます。16日は「滝めぐり」の拠点となる「がんだて公