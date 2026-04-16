日本代表DF伊藤洋輝を擁するバイエルンは現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、レアル・マドリーとホームで対戦。４−３で打ち合いを制し、アグリゲートスコア６−４でベストに駒を進めた。敵地での第１レグを２―１で制したバイエルンは、開始34秒で同点ゴールを許すと、突き放しては追いつかれる展開が続く。それでも２戦合計４−４で迎えた89分、ルイス・ディアスがペナルティエリア